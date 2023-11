Influencerka a finalistka i moderátorka Love Islandu Gabriela Gašpárová (22) má před sebou další výzvu, kterou bude zákulisní moderování živého přenosu na udělování cen letošního ročníku Czech Social Awards.

„Budu moderovat zákulisí, kde budu také dělat rozhovory s hosty. Nebudu lhát, jsem lehce nervózní, protože to bude moje první moderování v živém přenosu, ale budu se snažit a doufám, že to dobře dopadne. Už se na to těším,“ prozradila Gabriela Super.cz s tím, že právě moderování je cesta, kterou by se chtěla dál ubírat.

„Na Love Islandu jsem si to zkusila se vším všudy. Je to pestrá práce, při které pokaždé potkávám někoho jiného, a také je to moderování vždy o něčem jiném. Nejsem člověk, který dokáže zůstat jen na jednom místě. Naopak potřebuji nasávat ty nové vjemy a věci. To mě na tom opravdu baví,“ svěřila se Gábi, která si nechává dveře do tohoto světa otevřené. Pokud tak jednou třeba přijde nabídka uvádět hlavní zprávy nebo Love Island jako hlavní moderátorka, tak by se jí nebránila.