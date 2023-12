Herečka se kdysi proslavila ve filmech Co mám na tobě ráda nebo Co ta holka chce. Už v roce 2013 ale skončila na psychiatrii a na dalších devět let se její opatrovnicí stala její matka. Ani to ale nepomohlo k tomu, aby si Amanda své problémy vyřešila, a po údajném rozchodu s přítelem letos prodělala několik epizod. Nahá a zmatená se toulala po ulicích Los Angeles, jindy ji z domu odváděla policie v poutech. Pak se bývalá herečka měla sama přihlásit na lůžkové oddělení centra duševního zdraví, protože už nechtěla žít sama.