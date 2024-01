V Británii se neproslavila jen jako moderátorka, v minulosti ji zviditelnilo ztroskotané manželství s fotbalistou Jasonem Cundym, s nímž má dva syny. Ti už si museli zvyknout na to, že jejich maminka miluje hluboké dekolty a módní kousky obnažující celé její tělo. Loni navíc podstoupila zákrok v oblasti intimních partií.

Poté, co podstoupila „zpevnění“ v oblasti genitálií na špičkové londýnské klinice, má podle svých slov nejlepší sex svého života. A nebyla by to Lizzie, kdyby nerandila s výrazně mladšími muži. „Chodím jen s mladšími muži a ti se hrnou na rande,“ svěřila se magazínu Closer nadšená moderátorka, která nyní provokuje v Karibiku.