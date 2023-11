Z odpovědi tak vyplývá, že dávat a vymýšlet dárečky opravdu neumí. Na to si zvykla i jeho maminka, herečka Veronika Žilková (62). „Když zapomenu na dárek, tak vezmu plechovku od tenisáku, dám do ní pusinku a dám lásku. Agáta jí vždycky dává kabelky, auto. To umí dát každý, ale lásku, to umí dát jenom pravý škrt. Zapomínám a doháním to takhle. Květinu přinesu, většinou je to ta kytka, co máma dostala v divadle,“ doplnil se smíchem Vincent Navrátil.