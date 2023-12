„Udělali jsme kompromis, rozhodli jsme se, že Vánoce oslavíme částečně v Brně u mého partnera, a to v před den Ježíška, a pak budu s mojí rodinou v Praze a Igor v Brně,“ svěřila se Super.cz moderátorka, která nebude konec roku trávit na horách.

„Potom vyrazíme do Singapuru, to je taková destinace, kam jsme oba a také Kristianek moc chtěli, takže na přítelovy narozeniny a na přelom roku budeme v teplíčku,“ prozradila Partyšová s tím, že její partner na konci roku slaví, ostatně oslav mají během prosince víc. „Můj partner má koncem roku narozeniny, i jeho syn a také moje neteř a Kristian. Takže čtvery narozeniny, k tomu Mikuláš, Ježíšek, je to šílené,“ řekla Gabriela, která se už těší na nový rok.