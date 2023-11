Přesně podle zadání, tedy v black tie vyrazili na České slavíky Emma Smetana (35) s partnerem Jordanem Hajem (35). On oblékl klasický smoking, ve kterém vypadal skvěle, zpěvačka a herečka z kritizovaného seriálu Eliška a Damián zvolila něžně růžovou róbu s výstřihem až do pasu od návrháře Michala Kováčika.

„Ty šaty mi visí doma ve skříni už dva roky, moderovala jsem v nich jen jednu akci v Bratislavě. Do dneška už pak nebylo, kam je vynést,“ vysvětlila Emma, která šaty doplnila barevnými korálky, které nakoupila na cestách v zahraničí, v lokální dílničce ve vietnamském Saigonu a v second handu v Athénách. Smetana tak kombinuje udržitelnost s podporou místních podnikatelů. „Původně byly pro děti,“ smála se.

Do Fóra Karlín se pár vrátil po dvou týdnech, kdy zde odehrál zatím svůj největší koncert. „Pořád jsem z toho dojatý, teprve až vlezeme do sálu, uvědomím si, jak velké to bylo,“ poznamenal Jordan. Během slavičího večera se těšili na vystoupení Evy Burešové, pro kterou napsal novou píseň jejich kamarád a kolega Jan Burian.