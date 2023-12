Obrovský ohlas, ovšem nikoli pozitivní, vzbudil outfit influencerky Dominiky Myslivcové (29), který čerstvá maminka oblékla na opening zimní sezony ve Špindlerově Mlýně. Luxusní značky by jí lidé odpustili. Kožich ze sobola už ne.

„Kožich ze zvířat je úplně out, chudák! Asi jí nikdo neřekl, že kvůli její hlouposti a samolibosti a sebestřednosti umírala v bolestech zvířata! Chudák dítě, takovou matku, jak se od ní naučí lásce k živým tvorům třeba?“ poznamenal ještě decentně jeden z kritiků. „Soboli, když se loví, střílejí se do oka,“ přispěl se svojí troškou do mlýna jiný.