Joy Corrigan během posledních pár měsíců zcela změnila svůj život. Dříve se bála, že by jí pravda o jejím věku a menší prsa zničily kariéru modelky, dnes je ale za kroky, které udělala, šťastná a dle jejích slov jí nikdy nebylo lépe.

Objevila se v Playboyi, na stránkách slavného magazínu Sports Illustrated a také pracovala jako modelka pro slavnou andělskou firmu prodávající spodní prádlo. Kromě toho se mihla i na filmovém plátně, zahrála si po boku Bruce Willise nebo Arnolda Schwarzeneggera. Před časem ale blondýnka s umělým poprsím změnila své priority, nechala si implantáty vyndat a nyní se pyšní svým přírodním tělem. A to není všechno. Joy a její manažeři léta tvrdili, že je dokonce o celých sedm let mladší než ve skutečnosti.

„Jsem konečně připravená na to, odhalit tajemství, které jsem léta držela pod pokličkou. Je mi 35 let. Bývalí agenti a lidé v byznysu mi po celé roky říkali, abych lhala. Styděla jsem se za svůj věk. Bála jsem se, že klienti zjistí, kolik mi je, a zruší mi práci i přesto, že vypadám dobře. Ve svých třiceti letech jsem fotila školní plesové šaty a nikdo o tom neměl ani ponětí,“ svěřila se na Instagramu. A stejně nadšená je i z toho, že si nechala odstranit implantáty. „Bylo to děsivé a těžké období, díky kterému jsem ale i něco získala. A i když jsem byla nervózní ze sdílení svého příběhu, jsem nadšená, že ho můžu vyprávět s neuvěřitelnou podporou blízkých přátel a rodiny,“ řekla před časem.