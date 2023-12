Deska s názvem nový čLOVEk 2.0 je pro něj přelomová. Nečekaně se na obálce cédéčka neobjevuje on sám, ale jeho tříletá dcera Aria. „Dává to smysl, ona je nový člověk, dvojka, po mně. Zapózovala krásně, i když to v ateliéru stálo trochu úsilí, protože nejdřív nechtěla spolupracovat. Celá obálka je odrazem toho, jak žiju, rodinný život u mě převládá,“ vysvětlil Majk, který uvnitř přebalu pózuje i s manželkou Mariou.