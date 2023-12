Nicole Kidman (56) a Keith Urban se čas od času rádi ukážou na společenských akcích a pokaždé vypadají, jako by se od sebe ani nemohli odtrhnout a jeden na druhého se vynadívat. Lidem se ale proti jim samým jejich vzhled naposledy příliš nezamlouval. Teď tak mají za sebou reparát.

Nicole Kidman je známá tím, že se o svůj vzhled pečlivě stará, pravidelně cvičí a zřejmě se dost věnuje i své alabastrové pleti. Když si ale se zpěvákem Keithem Urbanem vyšla na předávání cen country umělcům v Nashvillu, měli lidé pocit, že nejen ona, ale oba manželé to s úpravami zevnějšku přehánějí. Přirovnávali je k voskovým figurínám nebo „mimozemšťanům z planety Botox“. Tentokrát se pár objevil v Sydney na promítání nového seriálu Expats s Nicole Kidman v jedné z hlavních rolí a hlavně herečka zvolila zcela jiné vzezření. Místo vyžehlených vlasů si nechala udělat drdol s uvolněnými kudrlinami a černou róbu vyměnila za vznešenější krémové šaty s odvážným dekoltem.

A lidé tuto změnu u nestárnoucí herečky ocenili. Opět se sice našla i řada rýpavých komentářů ohledně strnulého vzhledu, další komentující pod článkem v magazínu Daily Mail ale byli mnohem pozitivnější. „Svatá prostoto. Ta vypadá úžasně!!!“ rozplýval se například jeden. „Konečně jiný účes než ty dlouhé vlasy, co vypadají jako paruka, které obvykle má,“ přidává se druhý. „Tentokrát vypadá skvěle. Nejpřirozeněji za velmi dlouhou dobu,“ hodnotí třetí. To její manžel Keith už takové štěstí neměl. Lidé se hromadně pouštějí do jeho účesu i bot na platformě a dokonce padají i nehezká slova o Frankensteinově výtvoru. Tak uvidíme, jestli si taková slova dopříště vezme k srdci i Keith a také překvapí novým vzhledem.