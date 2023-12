Byla bezesporu první dámou české kosmetiky, které zasvětila svůj velmi aktivní život. V devadesáti letech zemřela Olga Knoblochová, zakladatelka jedné z nejznámějších kosmetických značek, která si z Česka našla cestu až do Hollywoodu.

Knoblochová prožila velmi plodný život. Ještě rok před devadesátkou chodila do společnosti a velmi si zakládala na tom, aby jí to pořád slušelo. K tomu nabádala i další ženy. Nevyšla by bez kompletního make-upu, upravených vlasů a doplňků sladěných s jejími oblíbenými růžovými outfity. Důkazem jsou snímky, které si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, kde je i snímek z pohřbu Juraje Jakubiska. Tam se Knoblochová naposledy objevila na veřejnosti.