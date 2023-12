All I Want for Christmas Is You, Last Christmas, Feliz Navidad nebo Happy Xmas (War Is Over). To jsou písně, které z reproduktorů znějí každé Vánoce. Patří ke klasice, bez níž si mnozí z nás svátky ani neumí představit. Co víme o jejich interpretech?

Mariah Carey (53) (All I Want for Christmas Is You) se v médiích objevuje poměrně pravidelně, v období Vánoc však je na ni kvůli jejímu slavnému vánočnímu hitu namířeno ještě o něco více pozornosti. Fanoušci bedlivě sledují nejen její profesní dráhu, ale možná ještě víc je zajímá osobní život. Ten je velmi bohatý.

Carey je matkou dvojčat, která má s jedním z nejplodnějších mužů Hollywoodu, moderátorem Nickem Cannonem (aktuálně otcem celkem dvanácti dětí – pozn.). V roce 2016 se zasnoubila s miliardářem Jamesem Packerem, který jí tehdy navlékl 35karátový diamant, čímž „trumfla“ ostatní hvězdy. Vztah bohužel nevydržel.

Krátce před letošními Vánocemi se rozešla i se svým následným partnerem, výrazně mladším tanečníkem Bryanem Tanakou. Údajně jim začal být na překážku čtrnáctiletý věkový rozdíl. Do nového roku tak pěnice nejspíš vstoupí jako single žena.

George Michael (†53) je s Vánoci také neodmyslitelně spjatý díky songu Last Christmas. Vznikl z dua Wham!, které sice nemělo dlouhého trvání, zaniklo v roce 1986, po necelých pěti letech, proslavilo se však, i díky zmíněné písni, po celém světě. Michael duo tvořil s Andrewem Ridgeleym.

Zatímco z prvního se stala mezinárodní hvězda, druhý zůstal ve stínu kolegovy slávy. Po rozpadu Wham! se Ridgeley přestěhoval do Monaka, kde působil jako závodník formule 3, poté přesídlil do Los Angeles a od roku 1990 žije ve Velké Británii. Jeho sólová deska Son Of Albert se nesetkala s úspěchem.

George Michael oproti tomu slavil mimořádné úspěchy i jako sólový zpěvák. Zemřel náhle, o Vánocích v roce 2016. Jeho bezvládné tělo objevil jeho přítel Fadi Fawaz. Spekulovalo se, zda jeho smrt nezpůsobila závislost na drogách, pitva však ukázala, že zemřel na srdeční slabost. Bylo mu 53 let.

Portorický zpěvák José Feliciano, autor hitu Feliz Navidad, se narodil jako čtvrtý z celkem jedenácti dětí. Na svět přišel slepý, trpěl vrozeným glaukomem. Odmalička hrál na různé nástroje, v sedmi letech to byl akordeon, v devíti přibyla kytara, na niž prý trénoval i čtrnáct hodin denně. Hudba ho zcela pohltila. Slavná vánoční skladba vznikla v 70. letech a podle americké asociace skladatelů, autorů a vydavatelů patří k 25 nejhranějším vánočním songům na světě. Feliciano je i ve svých 78 letech činný.

Autora jedné z nejslavnějších skladeb světa Happy Xmas (War Is Over) Johna Lennona stihl krutý osud. V prosinci před třiačtyřiceti lety ho v New Yorku před budovou, kde žil, chladnokrevně postřelil Mark David Chapman. Lennon nezemřel na místě, zraněním podlehl krátce nato v nemocnici.