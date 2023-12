„Přiznám se, že jsem tady stejně lyžovala jenom jednou. Ale letos je to nejen bez lyžování, ale i bez párty, kterých je tady spoustu. Ale nemrzí mě to, mám jednu velkou párty na pokoji. Ale i tak Špindl musí být, je to taková naše tradice,“ smála se Dominika, která se od srpnového porodu dává pomalu do formy. V našem videu nám vyprávěla, jak zvládá partnerský vztah, miminko i svoji práci influencerky. A prozradila vychytávku, při které Derian vždy usne.