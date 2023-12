Zpěvačka Michaela Štiková Gemrotová (37) si prošla peklem. Během těhotenství dostala její ještě nenarozená dcera Anežka krvácení do mozku a narodila se s vážným postižením. Trpí mozkovou obrnou - spastickou triparézou, což je postižení dolních končetin a jedné horní.

Zatímco jí lékaři dávali po narození malé šance, že bude například chodit, malá Anežka dělá mílové kroky, a co se týče pohybového ústrojí, je na tom stále lépe. Míša je přesvědčená o tom, že je to díky velké péči, a jak sama přiznává, také díky finančním možnostem. Díky nim mohli dopřávat dceři téměř od narození dennodenní terapie.

„Je to tak. Je to dřinou. Je to zázrak. Jsou děti, které mají stejné postižení a nejsou na tom tak dobře. Je mi líto, že nemůžou dělat tak mílové kroky jako Anežka,“ řekla Super.cz Gemrotová.