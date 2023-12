Bývalá americká „první dcera“ je na večírcích jako doma. A nebojí se ani jejich pořádání. Nedávno se například stala hostitelkou brunche na počest módní návrhářky Marie de la Orden v Miami. A teď sama dorazila jako host do hotelu v Las Vegas, kam zvolila tematicky laděný outfit. Šaty bez ramínek a s blyštivou sukní pocházely z dílny Monique Lhuillier a stály v přepočtu 78 tisíc korun. Trojnásobná maminka v nich vypadala skvěle a zářila jako pravá hollywoodská celebrita. A právě to se nelíbilo mnoha lidem, kteří mají pocit, že to dvaačtyřicetiletá dcera loni zesnulé Ivany Trump přehání s úpravami zevnějšku.

„Ivanka by měla skončit s plastickou chirurgií. Už si není vůbec podobná,“ zní například jeden z komentářů pod článkem v magazínu Daily Mail. „Všechno plastové. Vzhled lidí se nemění tak jako ten její,“ píše jiný. „Páni! V poslední době podstoupila spoustu plastických operací. Její tvář je úplně jiná,“ přidává se další. Jiní lidé ale Ivanku na druhou stranu shledávají půvabnou a možné úpravy obličeje jim nevadí. „Hodně zapracovala na očích a čelisti. Bez ohledu na to vypadá v róbě na téma diskotéka nádherně,“ hodnotí komentující. „Z Ivanky vyzařuje krása a vkus. Doufám, že bude následovat svého otce, až se vrátí do Bílého domu,“ píše jiný. „Vypadá nejlépe za poslední roky. Krásné šaty, účes a make-up. Výborně,“ tleská další. Tak uvidíme, kdy Ivanku, která ráda cestuje a v poslední době si užila výlety na Bahamy, do Řecka, Jordánska, Kostariky, Španělska, New Yorku, Maroka, Londýna, Prahy, Utahu, Egypta, Kataru, Paříže a Jeruzalému, spatříme ve společnosti příště.