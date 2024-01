I když hraje trenéra, anebo vlastně právě proto, sportovat víc začít nemusel. „Sportují mladí herci, kteří se vejdou do kajaku. Musím říct, že je obdivuju, protože je to šíleně vratká záležitost. Tedy asi bych se vešel, ale nezkoušel jsem to. Já jsem na břehu, v kožichu, protože se točilo i v zimě, a buzeruju je,“ smál se Zounar.

Martin má po operaci nohy, čtyři a půl měsíce nemohl sportovat vůbec. „Dělali mi totální endoprotézu pravého palce u nohy. Vlítla mi tam artróza jako do jediného kloubu a bohužel to pokračovalo tak strašně rychle, že to jinak nešlo, a byla to složitá operace. Prý se to stává i modelkám a dá se pak chodit i na podpatcích, což tedy nemám v plánu. Já zatím chodím na procházky a věřím, že od 1. do 9. ledna budu s dcerou Claudií lyžovat v Nassfeldu v Rakousku. Ale úplně dobré by to mělo být tak do roka,“ prozradil.