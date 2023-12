Zdá se, že ani vánoční období nakonec pro zpěvačku nebylo důvodem zakopat válečnou sekeru se svým otcem. Ten nedávno kvůli zdravotním obtížím prodělal amputaci nohy a věřilo se, že Britney se chce s tátou, který byl v minulosti třináct let jejím opatrovníkem, usmířit. Ta se ale nakonec před Vánoci vydala místo na usmiřovací cestu do exotiky, kde jezdila na koni a ukazovala své tělo v plavkách. Na Instagramu se pak předvedla i v červených minišatech a s kloboukem na hlavě, kdy svým fanouškům ukazovala prostředníček, a také v růžových dlouhých šatech, které na první pohled připomínaly dětské vystřihovánky. Vystřižené byly i v oblasti dekoltu, a zpěvačka tak opět ukázala téměř celá ňadra, na která ještě upozorňovala tím, že si na ně často sahala.

Svým sledujícím pak místo přání krásných Vánoc prozradila, že v současné době chodí do fitka dvakrát denně, ale nehubne tolik, kolik by chtěla, protože při větší dřině má pak větší hlad. O tom by si určitě mohla popovídat se svým exmanželem Samem Asgharim, který prozradil, že od rozchodu se zpěvačkou shodil 18 kilogramů. Své tělo teď předvádí v kampani organizace PETA, kde pózuje s pejskem a upozorňuje na to, že je lepší pořídit si čtyřnohého kamaráda z útulku než jej kupovat. Zdá se tak, že ani jeden z expartnerů se nenudí a můžeme se těšit, co zajímavého předvedou opět příští rok.