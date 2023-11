Eva Hecko Perkausová (29) je už rok maminkou syna Killiana a za chvíli na svět přivede už druhého chlapečka. Synka na sociální síti ukazovala vždy jen tak, aby mu nebylo vidět do tváře. Teď ale udělala výjimku.

Moderátorka si mateřství pochvaluje, a to až tak, že bude už dvojnásobnou maminkou. Je tak jasné, jakou radost jí chlapeček musel přinést do života. Fanoušci ale zatím neměli možnost vidět, jak Killian, kterého má s manželem Ivanem Heckem, ve skutečnosti vypadá. Rozhodla se ho ukázat až teď, při příležitosti jeho prvních narozenin. „Rok s Killianem mi přišel jak intenzivní měsíc. Opravdu to tak strašně rychle uteklo, že to není možný. Napřed jsem se teda rozkoukávala, první tři měsíce, ale pak už to bylo čím dál lepší,“ řekla moderátorka Hlavních zpráv na CNN Prima NEWS v pořadu Showtime.

Moderátorka také prozradila, že její syn je velmi společenský tvoreček. „Je to tak, nestydí se. Když jsme mezi lidmi, tak je to s ním lepší, než když je doma sám, protože mám pocit, že se doma nudí. Vyžaduje stoprocentní pozornost, takže jsem prostě stoprocentně jenom s ním, a když jsme mezi lidmi, tak je co pozorovat, může s kdekým komunikovat, někdo se na něj směje a on to oplácí.“ A jak to má Killian s komunikací? Základní slovíčka už prý říct umí. „Táta už ‚jede‘ dva měsíce, ale máma jen, když se něco děje, takže když se rozpláče nebo má hlad. Ale jinak prostě táta,“ přiznala moderátorka.