„Nebyl problém najít čas, protože mám teď po sezoně. Není to tak, že bych měla hodně napilno, takže si to zpříjemním Českým slavíkem,“ svěřila. „Volno budu mít ještě do Vánoc a pak mě zase čekají tréninky. Do té doby se těším na to, že budu trávit čas s přáteli a rodinou, protože během roku na ně mám málo času,“ upřesnila úspěšná tenistka, jíž doprovodil manžel, trenér Jiří Vaněk, za kterého se letos provdala.