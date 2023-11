Možná ještě vzpomínáte na nechvatlně proslulé šaty, které před rokem a půl vynesla britská aristorkratka Lady Victoria Hervey na červený koberec během filmového festivalu v Cannes. Nesedící šaty, jejichž řetízkový vršek bylo prakticky nemožné uhlídat, rozhodně poutaly pozornost a okolo stojící lidé jen nevěřícně zírali, co všechno jejich nositelka ještě nechtěně předvede. Victoria se z přešlapu poučila a její modely jsou od té doby o něco decentnější. Na čtvrteční premiéře akční novinky Hunger Games: Balada o ptácích a hadech jako by to však snad ani nebyla ona.