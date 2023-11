V popisku fotky, kterou sdílela na Instagramu, Lucie uvedla, že se odhodlávala drahnou dobu, než zkusila odvážnější odstín. „Trvalo mi pár let, než jsem to zkusila,“ přiznala. Byl to výstup z komfortní zóny, podle jejích fanoušků ale správným směrem. „Ještě jsem neviděla nikoho, komu by růžová tak slušela,“ vzkázala Šafářové jedna z fanynek, pochval má ale u fotky mnoho.