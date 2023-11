V nové biografii s názvem Lead Sister: The Story of Karen Carpenter vyšla najevo řada detailů ze sklonku života legendární zpěvačky a bubenice Karen Carpenter. Ta společně se starším bratrem Richardem tvořila známé popové duo The Carpenters. Dvojice po celém světě prodala přes 100 milionů alb. Karen v 70. letech propadla mentální anorexii, která měla za následek její předčasné úmrtí v pouhých 32 letech.