„Napadlo mě, nechat si do poprsí vpravit tuk,“ popsala v podcastu Chilling With Ice. „Jenže jsem na těle neměla mnoho tuku, tak ho chirurg odebíral, kde mohl. Z nohou, rukou, břicha, dokonce z intimních partií,“ šokovala modelka.

Dle vlastních slov se Hefner stala obětí nereálného idolu krásy. „Naše kultura je založená na tom, že ženy nenávidí vlastní těla. Filmy, sociální sítě, reklamy, to vše to jen zhoršuje. Umělí lidé to zhoršují a já byla jednou z nich,“ přiznala na závěr s tím, že dnes se má ráda taková, jaká je. A zdraví by za „dokonalý vzhled“ už rozhodně nevyměnila.