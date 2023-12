Princezna popu slaví narozeniny. Britney Spears svou hudební kariéru započala jako mladá dívka. Od té doby je její život plný vzestupů a pádů, a to nejen kariérních, ale i co se osobních vztahů týče. Během své kariéry čelila Britney Spears řadě osobních výzev a veřejnému zájmu. Její osobní život často dominoval ve zprávách, někdy až na úkor jejího uměleckého přínosu. V roce 2008 bylo ustanoveno soudní opatrovnictví, které určilo jejího otce jako výslovného majitele a správce jejího majetku. Co všechno o této americké ikoně popu víte?