Vánoční prázdniny patří k jednoznačnému hitu každého adventního období. Komedie, která baví celé generace, poukazuje na příběh Clarka, který se snaží pro svou rodinu udělat maximum. Jeho plány však nejdou tak, jak by si představoval… On se však nevzdává a postará se o to, aby jeho rodina prožila nezapomenutelné Vánoce.