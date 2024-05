Již v červnu začíná další mediální soudní tahanice o dítě. Do soudní síně míří Dominika Mesarošová (38) s dnes již expartnerem Tomášem Novotným. Spolu mají syna Eliána, kterému bude v září šest let.

Zajímavé je, že Agáta a Dominika jsou kamarádkami, a to už více než dvacet let. Předváděly spolu na přehlídkách. Co Dominika říká na to, že jejího ex bude zastupovat právnička její kamarádky? „S Agátou jsme ve spojení, takže debata na téma její právničky samozřejmě proběhla. Informace, které jsem chtěla, jsem dostala,“ řekla Super.cz Mesarošová.