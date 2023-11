Tady jablko opravdu nepadlo daleko od stromu. Kaia Gerber (22) jako by byla mladší kopií své matky, která kdysi jako topmodelka ovládla celý svět. Přestože lidé znalí showbyznysu většinou nechtějí, aby jejich děti kráčely ve stejných šlépějích, v tomto případě jde od maminky stoprocentní podpora. Kaia si svou cestu modelingem razí už několik let a sklízí velké úspěchy. V minulosti sice schytávala kritiku od lidí za to, že je až příliš hubená, teď už je z ní ovšem mladá dáma s perfektní postavou.