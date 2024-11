Jak jinak si vysvětlit, že se v poslední době velmi často píše o jejích údajných nových plastikách břicha nebo rtů a teď se na veřejnosti opět objevila s něčím novým. S doplňkem, který by u ženy po padesátce čekal málokdo. A to s takzvaným dermálním piercingem, jenž se vyznačuje tím, že je jen v kůži a neprochází žádnou chrupavkou nebo částí těla. Tori si nechala do podbřišku nasadit rovnou dva a stejné ukázala i její dcera. Ta po vzoru matky také oblékla crop top a široké džíny. Za zmínku jistě stojí i hereččiny upíří nehty ve vínovém odstínu.

Mnoho lidí také píše o tom, že by se takto neměla chovat matka pěti dětí. „50, která se vrací do 16! Bože, ona tak zoufale touží po pozornosti, až je to smutné. Je mi líto jejích dětí!“ nebo „50 let a hraje si na 12. Její děti tím musejí být poníženy,“ či „Tak vulgární. Ty ubohé děti,“ píší. Nezbývá než počkat, čím nás Tori překvapí příště.