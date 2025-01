Ta sice tepe vládu za rozhazování, ale sama v tomto ohledu nejde moc příkladem. Nikdo neříká, že má chodit v montérkách nebo mít jeden svrchník na celý rok. Avšak kabátová a kožichová smršť, která aktuálně probíhá, je druhým extrémem. Jisté „rozmařilosti“ si všimli i fanoušci Schillerové, kteří by jinak své oblíbenkyni odpustili snad cokoliv.

Po filtrech a upravených fotkách tu máme další důkaz toho, že poslankyni hodně záleží na tom, jak bude před veřejností vypadat. A že jí není líto vynaložených prostředků ani času, když na to přijde. Jako by ji představa, že bude považována za nejparádivější ženu z Poslanecké sněmovny, poháněla kupředu.

V posledních týdnech pustila do světa množství fotek, na nichž pózuje v nejrůznějších kabátech. Došlo dokonce i na kožichy. A nevypadalo to, že by šlo o kousky, které má v šatníku dlouho. Spíš naopak. Zdálo se, že voní novotou a jejich nositelka se s nimi velmi ráda všem pochlubí.