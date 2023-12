Kourtney se svým těhotenským bříškem pyšnila velmi dlouho, až si z ní fanoušci napříč internetem začali dělat legraci ve smyslu, že má nejdelší těhotenství na světě. Na začátku listopadu svět obletěla zpráva, že se členka slavného klanu stala už čtyřnásobnou maminkou. S manželem Travisem Barkerem dítě pojmenovali netradičně, a to Rocky Thirteen. Kourtney vychovává ještě své děti Masona, osmilelého Reigna a jedenáctiletou Penelope a Travis má devatenáctiletého syna Landona Ashera a nevlastní dceru Atianu. Fanoušci na první snímky dlouho očekávaného miminka čekali velmi dlouho. A to až do vánočního období.