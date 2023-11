Autorkou projektu s názvem Proměny Fantazie 24 je známá fotografka Lenka Hatašová. Ta do kalendáře zvěčnila celou řadu známých osobností z nejrůznějších oborů. Kalendář zdobí mimo jiné zpěvák Václav Noid Bárta (43), herečka Tereza Kostková (47), ale i moderátorka Lucie Výborná, kuchař Zdeněk Pohlreich (66) nebo jaderná inženýrka Dana Drábová a další hvězdy svých oborů.

„Stylizace českých hvězd do podoby známých osobností nejen ze světa filmu tak, jak jsme je znávali dříve, skončila. Ke třicátým narozeninám nadace jsme vytvořili něco, co tu ještě nebylo, a myslím, že jde o průlomový počin svého druhu. Nejde ani tak o fotografie jako o fotografické obrazy založené na klasických portrétech kombinovaných s fotografickou syntézou - tedy tím nejnovějším, co moderní technologie dnes nabízejí,“ popsala současnou podobu kalendáře jeho autorka Lenka Hatašová.