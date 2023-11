Je to už nějaká doba, co se nejmladší dcera Veroniky Žilkové Kordula Stropnická (18) rozešla s partnerem Damianem, se kterým byla ve vztahu více než rok. „Život je plný lekcí a tuhle už mám za sebou,“ svěřila se Kordula Super.cz.

„To, co má přijít, přijde, ale určitě teď nikoho nevyhledávám. Nejsem typ člověka, co skáče ze vztahu do vztahu. A potřebuji teď čas hlavně pro sebe,“ prozradila Kordula na sociálních sítích, kde dala fanouškům prostor, aby se jí ptali na cokoliv.