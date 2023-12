Není to tak dávno, co oblíbená satirička Zuzana Bubílková (71) bavila na sociálních sítích svými postřehy celý internet. Vtipně reagovala například na svatbu Karlose Vémoly a Lely Ceterové, jednu scénku věnovala také Dádě Patrasové nebo Radce Třeštíkové a jejímu outfitu, který vynesla na filmový festival v Karlových Varech.

„V podstatě mi ukradli profil a začali z něj zvát mým jménem na nějaké demonstrace. Naštvalo mě to, tak jsem si řekla, že to nebudu dělat. Trošku se mi to zošklivilo,“ svěřila se Zuzana Super.cz na křtu knihy Věci mezi lidmi a byty, kde se otevřelo také téma, co by na ni prozradil její byt, kdyby mohl mluvit.