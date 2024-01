Jen pár let po uvedení Jumanji Bradley zmizel z obrazovek. Kdysi kudrnaté kadeře mu ustoupily a přibyla k nim bradka.

Co se týče soukromí, Pierce byl v letech 2005–2017 ženatý se Shari Holmes, s níž má tři děti.

V roce 2020 zavzpomínal pro magazín People na natáčení Jumanji a Robina Williamse, který si v roce 2014 vzal život. Komik se za něj a Kirsten Dunst, jež ztvárnila Pierceovu sestru, postavil. Jednu konkrétní scénu točili osm dní, a děti to dost vyčerpávalo. Přesto producenti trvali na tom, aby točily přes čas, což je pro děti nezákonné.

„Děti mohou točit jen určitý počet hodin, ale producenti přišli za našimi rodiči s tím, jestli bychom nemohli pracovat déle, aby se vše stihlo. To je v Hollywoodu běžné, ušetří se tím hromada peněz a času. Když to Williams zaslechl, šel za režisérem a producentem a řekl jim, že se to rozhodně nestane,“ popsal.