„Obrátil se mi osobní život a je to pro mě nečekané. Je to jako příběh z červené knihovny. Potkala jsem člověka, do kterého jsem poprvé zamilovala před třiceti lety. Tehdy přijel do Brna na výměnný zájezd divadelní soubor z Anglie. Oběma nám bylo šestnáct a byla to velká láska, ještě minimálně rok jsme si psali, což bylo docela složité, protože já neuměla anglicky a on česky, tak to šlo přes kamaráda, který mi překládal,“ vyprávěla Lenka.