Sobotní noc v Hollywoodu patřila jen jednomu muži, a to Leonardu DiCapriovi, který uspořádal pompézní party v soukromé rezidenci v Beverly Hills k příležitosti svých 49. narozenin.

Mezi dalšími celebritami byli například Kim Kardashian, Beyoncé a její manžel Jay-Z, Lady Gaga, Salma Hayek, Rita Ora, Snoop Dogg, Zoe Saldana, Olivia Wilde či Chris Rock, s nímž Olivia párty, kde se pařilo až do čtyř do rána, dokonce opouštěla. Už nyní jsme tedy vážně zvědaví, co Leo přichystá na své kulatiny příští rok…