„Hraju kolegyni z pornobranže a myslím si, že i vzhledem k tomu, že je tady žijící sestra Andrey Absolonové, která na to bude koukat a všechno číst, tak by k tomu měli být lidé jemní. Tím, že někdo šel s kůží na trh a odvyprávěl takto niterní příběh a vlastně možná i lehkou tragédii. Ta tematika je za mě zajímavá, ale vím, že je to lehce zneužitelné, tak jsem se toho i bála,“ svěřila se Karolína Super.cz s tím, že nad přijetím role nějakou dobu váhala.

Krásná herečka tentokrát nepřišla do společnosti přátel. Naopak vzala na červený koberec svého partnera, který je velký fešák. „Je to brácha (smích). Ne, je to můj partner. Je to asi podruhé v mém životě, co jsem někoho vyvedla na premiéru,“ prozradila půvabná brunetka, která zářila v bílé róbě s odhalenými rameny. V galerii se podívejte, jak to páru slušelo.