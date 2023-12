View this post on Instagram

„Pokud byl kapr předtím v kádi někde u prodejců, propuštěním do vody ho akorát zabijete. Kapr se týdny válel někde v kádích, skoro se nemohl hýbat, zeslábl, a když ho teď propustíte do řeky, tak to proste nezvládne,“ píše například jeden. „Nejhorší věc, která jde udělat,“ přidává se druhý. „Místo aby je zachránil, tak je vlastně zabije.“ Nebo: „Každoroční hloupá tradice, tohle už jsem jako dítě věděl, že se nemá dělat.“ Či dokonce: „Ty jsi neskutečný kry­­*l,“ tak zní další výčitky směrem ke Karlosovi. Jen někteří lidé se snaží zápasníka zastat. Tak třeba Karlos dá příští rok ještě detailnější popisek o tom, jak to s kapry vlastně je, a možná i vyjádření odborníka. Stejně se ale určitě najdou lidé, kteří jeho jednání opět odsoudí.