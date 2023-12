Do O2 areny v pražské Libni vtrhl začátkem prosince Jelen. Pochopitelně se nejednalo o parohatého tuláka z lesa, ale o českou hudební skupinu, která koncertem oslavila 10 let své existence. Na památku nejen pro sebe, ale i pro fanoušky, z koncertu natočili živý videoklip k písni Miluju tě.

Druhou dekádu své existence Jelen zahájí 31. ledna 2024, tentokrát ale v komornějších prostorách, a to šňůrou po českých divadlech s názvem Jelen 10 let na prknech. „Připravujeme akustičtější podobu našich songů a vybíráme i písně, které jsme dlouho nehráli. Chceme ukázat jinou tvář Jelena, než lidé znají z našich velkých koncertů, a zapojit diváky, aby se aktivně účastnili dění. Ještě ladíme finální podobu vystoupení, už teď ale víme, že to bude zase jiný zážitek!“ doplňuje Jindra Polák.