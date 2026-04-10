Bývalý předseda vlády Mirek Topolánek (69) bojuje s vážnou nemocí a fanouškům v tomto ohledu nic netají. O v mnoha ohledech náročné léčbě rakoviny mluví s překvapivým nadhledem. Nyní prozradil, co ho v těžkých chvílích drží nad vodou.
Kdo by čekal bůhvíjaký recept, jenž si mohou dovolit pouze vyvolení, bude příjemně překvapen. Přišel s tipem, který je dostupný širokým masám. Stačí se jen sebrat a vyrazit. Tedy pokud člověk po vyčerpávajícím koktejlu silných léků má ještě nějaké síly nazbyt. V závěru chemoterapie pacienti nemusí mít na nějaké výlety za poznáním či kulturou ani pomyšlení.
Ne tak bývalý politik. Využil pozvání Jiřího Pospíšila a vyrazil do muzea v centru Prahy. „Kytky Václava Špály v Museu Kampa jsou fantastické. Fakt doporučuji. Jsou dny, kdy i muži potřebují vidět květiny. Třeba během 12. chemošky. Díky, Jiří,“ svěřil se na síti X.
Od fanoušků se mu dostalo velké podpory a přání mnoha sil. Jeden z nich se ho ptal, zda už byla poslední. V minulosti se Topolánek nechal slyšet, že je snáší docela dobře. Svůj život s ní glosuje i ve svých příspěvcích. Třeba v tom z výletu na hory, který se mu kvůli zničenému autu dost prodražil.
„Musím potěšit hejtry. Tak nejdříve se mi vytrhl jazyk z lyžáků. Nových… Pak jsem nechal jednu noc auto venku a nějaký dobrák mi ukradl obě zpětná zrcátka. Nakonec jsem naletěl na nějaký trik s anketou na WhatsApp a musel resetovat mobil. Proti tomu je 9. chemoška jen blbina,“ svěřil se začátkem března s nadhledem a humorem sobě vlastním.