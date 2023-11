Jen co byl Jiří Krampol (85) propuštěn z nemocnice, opět v ní skončil. A to jen krátce poté, co v úterý pokřtil svou knihu Vylomeniny Jiřího Krampola. Oblíbený bavič miluje společnost, kde se cítí jako ryba ve vodě. Nepatří ale zrovna ke vzorným pacientům.