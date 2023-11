V červnu dávali hvězdě MasterChefa Denise Zajícové lékaři jen pár měsíců života. Denisa bojovala s nádory na mozku, má za sebou náročné operace, ale bohužel nádory se stále rozrůstaly. Až v září přišla první dobrá zpráva. Bioléčba, za kterou musela platit dvě stě tisíc měsíčně, začala zabírat. Na léčbu se skládaly tisíce lidí.

„Výsledky jsou naprosto úžasné a já mám obrovskou radost. Dostala jsem od života ten nejhezčí dárek. Nádory se zmenšují až o 60% a ty menší jsou úplně pryč,“ řekla nadšená Denisa v září.

Bohužel nyní je vše jinak. „24.11. 2023 jsem si myslela, že to bude už můj nejhezčí dárek k Vánocům. Nic jiného jsem si vlastně nepřála. Ale každý máme naděleno předem. Je to trošku jinak, než jsem si myslela, ale člověk to nesmí brát špatně. Pojďme si naopak říct, tento rok byl opravdu plný zážitků, i když ne někdy těch nejlepších a jednoduchých, ale ty hezké chvíle jsem si prožila, užila a pořád si chci užívat, dokud to jde,“ napsala svým přátelům a fanouškům kuchařka.

„Dostala jsem od června krásný dárek k narozeninám, šanci prodloužit si život, a užívala jsem si všechno naplno. Léčba bohužel přestala fungovat a nové nádory se ozvaly na novém místě, které nelze operovat ani ozařovat,“ popsala momentální situaci Denisa.

„Kdyby vám někdo řekl: Máte měsíc, dva, života? Co budete dělat? Neříkám, že mám před sebou měsíc života, já pořád věřím a doufám… Já nevím, jak dlouho tady budu, ani to nepočítám, neřeším, ale chci si to užít. Každý den naplno a nelitovat ničeho,“ krčí rameny Denisa. Léčba přestala zabírat.

„Samozřejmě jinak než někteří, jak to mají – párty, koks a chlebíčky. NE, to nepotřebuji. Ale být šťastná s těmi, které mám ráda, dokud to půjde. Být vděčná za každý den a večer, za který poděkuji, a nebudu plánovat ten druhý den. Každý máme tady svoji roli, svoji derniéru a svíčku života, která nám jednou zhasne,“ uvedla Denisa.