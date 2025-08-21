Článek
Herečka Goldie Hawn bývala snem mnoha mužů. Její krásu po ní zdědila dcera Kate Hudson (46) a teď to vypadá, že se na filmovém plátně možná už brzy objeví i zástupce další generace. Dvanáctiletá vnučka slavné herečky Rio prý už vážně pomýšlí o tom, že dobude Hollywood.
Goldie Hawn lidé obdivují nejen kvůli její vitalitě a nezdolné energii, ale také kvůli jejím báječným rodinným vztahům. Se životním partnerem Kurtem Russellem mají dohromady čtyři děti. Boston Russell je syn Kurta z bývalého manželství se Season Hubley, Oliver a Kate Hudson jsou děti herečky ze vztahu s Billem Hudsonem a Wyatt Russell je společným synem páru.
Kate a Oliver jsou oba známí herci, i když víc celosvětové slávy si asi vydobyla blondýnka, která je mamince podobná. Ale právě Oliver, který si v roce 2006 vzal Erinn Barlett, je otcem nejen dvou synů, ale i roztomilé blondýnky jménem Rio. Té je dvanáct let a dle vyjádření rodiny už se chystá na hereckou kariéru. „Upřímně řečeno, nemyslím si, že máme na výběr. Stejně to bylo s Kate. Neměla jsem na výběr a myslím, že ani v tomto případě nemáme na výběr. Chci jen, aby byla šťastná. O nic jiného se nestarám,“ řekla Goldie v rozhovoru, který vznikl na newyorské premiéře filmu Rivalové 2.
I otec dívky, která má dle mnoha lidí úsměv po babičce a je naprosto úchvatná, přisvědčil, že Rio už má docela jasné plány do budoucna. „Chce to. Má to v genech. Je úžasná tanečnice. Ale nejdříve přijdou na řadu divadelní hry. Půjdeme na to pomalu,“ řekl Oliver. I jeho dcera řekla pár slov do kamery a novinářku překvapila tím, že vůbec není nervózní.
Sama Goldie si svou roli babičky nemůže vynachválit a říká, že v rodině ale rozhodně není šéfkou. Jen své blízké vyslechne, když potřebují a snaží se jim přinést štěstí. Nic jí nedokáže přinést takový pocit hrdosti jako pohled na její rodinu.