Je to půl roku, co se vítězka Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý Kopíncová (25) stala vdanou paní. Nyní se nám přiznala, že se svým chotěm Radovanem zažívají každodenní roztržky.

Nejde ale o nic vážného, modelka to Super.cz prozradila s dávkou humoru. Prý jsou za tím Vánoce a plánování Štědrého večera.

„Budeme na Ježíška spolu sami, ale ještě jsme se nerozhodli, čí budeme mít polévku a čí salát. To je náš každoroční boj. Jsme spolu šest let a šest let se o to hádáme, takže to bude bod programu číslo jedna,“ přiznává se smíchem kráska.

Ta se také svěřila, že hodlá celé svátky jíst jen řízky, bramborový salát a cukroví, takže už teď ví, že v lednu bude mít honičku shodit přebytečná kila. „S váhou bojuji, nedaří se mi ji udržet, pořád skáču nahoru a dolů. Je to u mě nevyváženost v jídle, musím na tom zapracovat. Jinak je to sport. Mám pohyb ráda, ale když nechodím pravidelně, je to na mně za chvíli vidět, jsem hrozně povolená, jak máslová sušenka. Kéž bych měla nějaký tajný recept na hubnutí,“ přeje si vdaná paní.