Fabiánová se svěřila webu Reflex, že pokud bude k soudu předvolaná, ani na chvíli by prý neváhala. „Pokud mě předvolají, abych vypovídala před soudem, tak samozřejmě ano, přijdu,“ prohlásila zpěvačka a během rozhovoru zavzpomínala také na to, jak o napadení hovořila se svou dnes již zesnulou maminkou. „Jako první jsem to hned pověděla mámě, pak i té lékařce. Máma mě prosila úplně zoufalá, ať to nikomu neříkám, ať to nenahlašuju, protože ten člověk měl obrovské konexe a nesmírně silnou pozici, byl známý a populární.“