Fotograf Jan Saudek (88) s manželkou Pavlínou jsou spoluautory snímků známých osobností z řad šoubyznysu, zdravotnictví i podnikatelské sféry, které vznikly pro nadaci Be Charity. Manželku a matku tří ze svých dvanácti dětí Saudek pochválil nejen profesně, ale ódy na ni a jejich společné potomky pěl i dál.

„Je úžasná a prima, postará se o mě, až budu umírat, a jednou mi zatlačí oči. Už má koupenou rakvičku. Ne, to žertuji, moje přání je rozprášit můj popel do Vltavy, aspoň se podívám do Hamburku,“ přišel s dost pohřebním humorem Jan Saudek. Nicméně na umírání se prý zatím necítí.