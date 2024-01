„Od malička jsme to tak prostě měli. Někde jsme dokonce byli jen dva měsíce a pak jsme se stěhovali. Tak to prostě bylo, mohl bych vám ty všechny příběhy odvyprávět. Velmi intenzivně jsme se stěhovali do mých patnácti let, pak jsem žil i v Anglii, kde proběhlo stěhování a po návratu do Česka jsme měli s rodinou špatné finanční období,“ řekl zpěvák. „Pak jsem šel do SuperStar a zlepšilo se to. Avšak také od doby, co jsem s Lukášem, jsme se několikrát stěhovali, než jsme našli to pravé místo. No a vzniklo z toho tohle číslo. Jsem rád, že jsem teď ukotvený a už se stěhovat nemusím. Tento dům je kouzelný, cokoliv si tam přeju, to se mi splní,“ svěřil se Honza Bendig pro Super.cz s tím, že i přes tohle intenzivní stěhování pocítil ono teplo a bezpečí domova, které pro něj nejsou čtyři stěny, ale právě milovaná rodina.