Zároveň nám Noid přiznal, že se snaží být v manželství velkým romantikem. „Já si po zkušenosti z různých manželství pamatuji jednu věc - že vztah je potřeba i po svatbě opečovávat, a naopak i potom přidávat. To jsem si z těch rozvodů a rozchodů odnesl jako takovou pozitivní věc do života. Tak se snažím náš vztah zásobovat láskou a to samé Eliška dělá mně,“ popsal zpěvák, který se už teď těší na 20. dubna, kdy bude už potřetí zpívat s legendárním orchestrem v pražském Kongresovém centru.