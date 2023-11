Při hlasování do Českého slavíka na ni sice její fanoušci tak trochu zapomněli, ale na samotném předávání cen zpěvačka Elizabeth Kopecká (29) zářila jako opravdová zlatá slavice. V obepnutých šatech s ultra vysokým rozparkem, který sahal skoro do pasu, se sice cítila skvěle, ale raději prý při záběrech a focení ani nedýchala.

„Ještě jsem trochu zhubla a snažím se zatahovat břicho. A snažím se míň dýchat,“ prozradila zpěvačka, která za poslední rok na svojí postavě pořádně zapracovala, i za cenu drsného odříkání. „Stále se držím a snažím se jíst zdravě. Musím říct, že si nemůžu dovolit jíst, co chci. Chodím pěšky a mám vyváženou stravu, vím, co na mě funguje,“ svěřila.

Zajímala nás i její nová tvorba. „Moc se těším na to, že bych měla v lednu vydat českou písničku. Trošku jsme s tím otáleli, ale nechtěla jsem vydávat nic, co by pro mě nebylo dobré,“ krčila rameny. V našem rozhovoru nám také prozradila, že je stále single. Od loňského rozchodu s fotbalistou Václavem Černým žádného nového muže ve svém životě nemá.