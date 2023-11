Nyní, když jsme se s Monikou opět setkali, mile nás na první pohled překvapila její fyzická změna. Boj s anorexií i kožními problémy vyhrává. „Cítím se fakt moc dobře a práci fyzicky i psychicky zvládám dobře, na to, kolik toho je. Teď vůbec nevím, kolik vážím, ale myslím si, že rozhodně neubírám a váhu neshazuji. Takže se držím. Když toho má člověk hodně, tak ty negativní myšlenky se derou na mysl, ale mám teď už nastavený funkční systém, že to už odhazuji a vypínám a snažím se myslet pozitivně a nedovolovat si negativní myšlenky,“ svěřila se herečka Super.cz.

My si s herečkou povídali ve Strašnickém divadle v Praze, kde nyní zkouší novou komedii s názvem „Co na srdci“, po jejím boku uvidíte například Láďu Ondřeje. Premiéra proběhne v sobotu 18. listopadu. Monča je docela ohnivý typ, platí tak pro ni, že nejde pro slovo daleko? „Bohužel jo, myslím si, že tím dost trpím, že mě to pak zpětně mrzí. Vždycky, co si myslím, to hned řeknu,“ dodala se smíchem Monika Timková.